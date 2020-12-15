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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3)

YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (3)

ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ - 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid - 19 tedbirleri kapsamında ateşinin ölçülmesi - Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın festivalle ilgili açıklamaları - Festival kapsamında Seyhan Nehri üzerindeki gondollarda film seyreden vatandaşlar - 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreni - Ödül töreninde sahne alan Ferhat Göçer konseri - "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün Nur Sürer'e verilmesi - En İyi Film Ödülü, "Nasipse Adayız" filmiyle Ercan Kesal'e verildi (ödülün verilişi) - Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, "Ben Bir Denizi" filmiyle Sitare Akbaş'a verildi (Menderes Samancılar) - "Nasipse Adayız" filminin ekibi ve filmin yönetmeni Ercan Kesal'in konuşmasıDÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN 5. YARIŞI TÜRKİYE RALLİSİ - Türkiye Rallisi'nde İçmeler ve Gökçe etapları havadan takip edildi (drone kamera) - Ralli pilotlarının araç içi görüntüleri - Ralli etaplarının araç içi kameralaradan görüntüleri - Ralliyi izleyen vatandaşlar - Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı'nın açıklamaları - Ralli heyecanının çeşitli parkurları - Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans'ın yarışı kazanması - Ödül töreni - Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (14 - 20 Eylül)Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Ulusal Uzun Metraj Film" yarışmasında en iyi film ödülüne, yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı "Nasipse Adayız" filmi layık görüldü.
- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. Yarışı Türkiye Rallisi (17 Eylül)Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nin son gününde Marmaris, Çetibeli etaplarında yarışlar başladı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ni, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci sırada tamamladı.

Yarış İçmeler Ödül Töreni Festival Araç İçi Kamera 

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