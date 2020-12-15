YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (1)

GÜNDEMDEKİ ADA: MEİS - Meis Adasının değişik açılardan çekilmiş genel görüntüleri - Meis Adası'nın drone kamera ile çekilen görüntüleri - Meis Adası'nda bulunan kalede asılı Yunan bayrağı - Meis Adası'nın Antalya'nın Kaş ilçesinden çekilen görüntüleri - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Meis Adası ile ilgili açıklamaları - AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı mülakat - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Meis Adası ile ilgili açıklamaları - Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesinin Meis Adası'na bakmaları - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meis Adası ve Yunanistan'la ilgili değerlendirmeleriDİYARBAKIR ANNELERİ EVLAT NÖBETİNDE BİR YILI GERİDE BIRAKTI - Dağa kaçırılan gençlerin fotoğrafları - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının fotoğraflarıyla evlatlarına gönderdikleri mesajlar - Diyarbakır annelerinin mesajları (ARŞİV) - Emine Erdoğan'ın Diyarbakır annelerini ziyareti (ARŞİV) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Diyarbakır annelerini ziyareti (ARŞİV) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etmesi (ARŞİV) - Sanatçıların Diyarbakır annelerini ziyaret etmeleri (ARŞİV) - Şehit ailelerinin Diyarbakır annelerini ziyaret etmeleri (ARŞİV) - Diyarbakır annelerinin toplu fotoğrafı - Gündemdeki ada Meis (1 Eylül)Antalya'nın Kaş ilçesi ile eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkilerinden dolayı "kardeş kent" olarak anılan Meis Adası, son günlerde Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. - Diyarbakır anneleri evlat nöbetinde bir yılı geride bıraktı (3 Eylül)Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde bir yıl geride kaldı. Anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı mücadelesi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da oğluna kavuştu.
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