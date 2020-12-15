YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (8)

İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM 116 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (2) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları - Depremde yıkılan binaların olduğu bölgede hava çekimleri - Denizin yükselmesi ile Seferihisar sokaklarının su altında kalması - Seferihisar ilçesi hava görüntüleri - Seferihisar ilçesinde vatandaşlar ile röportaj - Enkaz altındaki Ahmet Çitim'in Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Taburu ekiplerince çıkarılması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın deprem bölgesine gelmesi ve yetkililerden bilgi alması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ahmet Çitim'i ziyaret etme görüntüleri - Yıkılan binaların olduğu bölgede arama kurtarma ekiplerinin köpekler ile arama yapması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın deprem bölgesine gelmesi ve yetkililerden bilgi alması - 58 saat sonra enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarılması - 65 saat sonra enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek kurtarılması - Elif Perinçek'İn hastanedeki görüntüleri - AFAD,UMKE ve diğer ekiplerin enkazda kurtarma çalışmaları - 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri - Ekiplerin Ayda Gezgin ile enkaz altında sohbet etmesi - 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in kurtarılması - 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ambulansa götürülmesi - Ayda'nın ambulansta UMKE ekibinden köfte ve ayran istediği görüntüler - Ayda Gezgin'in hastaneye getirilmesi - Yılmaz Erbek Apartmanının yıkılma çalışmaları - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem (30 Ekim)İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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