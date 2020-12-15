YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(MACRON) İSLAM'IN YAPILANDIRILMASINDAN BAHSETMESİ HADSİZLİKTİR’’ - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL'UN SİMGELERİNDEN "GALATA KULESİ" ZİYARETE AÇILDI - Mapping ve Işık Gösterisinden görüntüler - Açılıştan görüntüler - Zeynep Bastık konserinden görüntüler - Açılışa gelen kalabalıktan görüntüler - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları - Galata Kulesinden görüntüler - Galata Kulesine gelen ziyaretçilerin görüntüleri - Sergilenen eserlerin görüntüleri57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ - "Gelincik" filminin söyleşisine katılan oyuncular - Oyuncu Kaan Yıldırım'ın konuşması - Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile röportaj - Jüri üyelerinden senarist - gazeteci - yazar - oyuncu Gülse Birsel'in konuşması - Gazetecilere poz veren sanatçılardan görüntüler - Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması - Oyuncu Pınar Deniz ile röportaj - Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile röportaj - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması - Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal'ın konuşması - Film ve belgesel gösterimleri - Ödül töreninden görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Macron) İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir’’ (6 Ekim)Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyetle ilgili sözlerine ilişkin şunları söyledi: "Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. - İstanbul'un simgelerinden "Galata Kulesi" ziyarete açıldı (6 Ekim)İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi, düzenlene törenle açıldı. - Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Film" Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" (10 Ekim)ANTALYA - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, "En İyi Film" Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" seçildi. Ulusal Film Yarışması'nda "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Çatlak" filminin kadın oyuncuları Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay paylaştı. "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise "Gelincik" filmindeki rolü ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın oldu.
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