YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (2)

TÜRKİYE'DEN ÇİN'E GİDECEK İLK BLOK İHRACAT TRENİ YOLA ÇIKTI - Yük treninin istasyona gelişi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - İlk blok ihracat treninden görüntüler - Ankara Tren Garı'ndan görüntü - Trenin perona yaklaşması - Baş makinist Ömer Harman'ın konuşması - Trenin lokomotifinin değiştirilmesi - Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treninin Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yaptırılan tarihi Çobandede Köprüsü'nden geçişinin havadan görüntüsü (drone çekimi) - Trenin ormanın içinden geçmesi - Trenin Kars Garına giriş yapması - İstanbul'dan Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'na ulaşan ilk ihracat treninin görüntüleri - Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'ndan görüntülerFRANSA'DA GÜVENLİK YASA TASARISININ PROTESTO EDİLDİĞİ GÖSTERİLERDE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI - Göstericilerin bir araya gelip slogan atması - Polis ile eylemciler arasında gerginlik - Polisin biber gazı ile müdahale etmesi - Eylemcilerin biber gazından etkilenmesi - Eylemcilerin araç ve çöp bidonunu ateşe vermesi - Güvenlik güçlerinden görüntüler - Polisin gruba müdahale etmesi - Göstericiler tarafından ateşe verilen otomobillerden görüntüler - Göstericilerin bazı işyerlerini yağmalaması - Göstericiler tarafından yakılan otomobillerden görüntüler - Yağmalanan işyerlerinden görüntülerESKİ EŞİ VE İKİ KIZINI SİLAHLA ÖLDÜRÜP KAÇMAYA ÇALIŞAN ZANLI YARALI OLARAK YAKALANDI - Şahsın silah elinde uzaklaşması - Polisin ikna çabası - Zanlının etkisiz hale getirilerek ambulansla götürülmesi - Kadının ve çocukların öldürüldüğü evin önünden görüntü - Cesetlerin evden çıkarılışı ambulansla morga gönderilmesi - Öldürülen kadının yakınları ile röportaj - Cenaze namazının kılınması - Cenazelerin defnedilmek için götürülmesi - Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni yola çıktı (4 - 8 Aralık)ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı. - Fransa'da güvenlik yasa tasarısının protesto edildiği gösterilerde şiddet olayları yaşandı (5 aralık)PARİS - Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor. - Eski eşi ve iki kızını silahla öldürüp kaçmaya çalışan zanlı yaralı olarak yakalandı (6 Aralık)ERZURUM - Erzurum'da eski eşi ve iki kızını tabancayla vurarak öldüren, polisleri görünce caddede başına silah dayayan zanlı yaralı olarak yakalandı.
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