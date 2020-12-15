YILIN OLAYLARI 2020 - AĞUSTOS (5)

GİRESUN'DA SEL: 11 ÖLÜ, 4 KİŞİ KAYIP - Şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel - Sel sularının bahçe duvarından aşarak heyelana neden olması (cep telefonu) - Sel suları altında kalan otomobil ve ev sahibi ile röportaj - Sel sularının arabaları ve önüne çıkan eşyaları sürükleyip götürmesi - İş makineleriyle kurtarma çalışmaları - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sel felaketi sonrası değerlendirme toplantısı - İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları - İçişleri Bakanı Soylu'nun afet bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılması - Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları - İçişleri Bakanı Soylu'nun 2 can kaybını açıklaması - İçişleri Bakanı Soylu'nun sel sularının içinden yürümesi - Bakanlar Soylu ve Pakademirli'nin 4 can kaybının olduğunu açıklaması - Bakanlar Soylu, Kurum ve Pakdemirli'nin afet bölgesinde havadan incelemelerde bulunmaları - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'daki sel felaketini değerlendirmesi - Bakan Kurum'un afet bölgesinde incelemelerde bulunması - İçişleri Bakanı Soylu'nun 153 vatandaşın kurtarıldığını açıklaması - Sel ve heyelanın etkili olduğu Dereli'nin havadan görüntülenmesi (drone kamera) - Ekiplerin sel sularında kayıp kişileri arama çalışmaları - İçişleri Bakanı Soylu'nun Tirebolu'daki vatandaşlarla görüşmesi - İçişleri Bakanı Soylu'nun 8 can kaybı, 7 kişinin de kayıp olduğunu açıklaması - İçişleri Bakanı Soylu, Tirebolu ve Espiye'de incelemelerde bulunması - Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının havadan görüntüleri (drone kamera) - İçişleri Bakanı Soylu'nun 10 can kaybı olduğunu açıklaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun Havalimanına gelişi ve karşılanması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dereli'de vatandaşlara hitap etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dereli'de incelemelerde bulunması - Giresun’da sel: 11 ölü, 4 kişi kayıp (22 - 31 Ağustos)Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda mahsur kalan 153 kişi kurtarılırken 3 jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi hayatını kaybetti. Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge selden etkilendi. Toplam 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar gördü.
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