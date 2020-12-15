Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - AĞUSTOS (5)

YILIN OLAYLARI 2020 - AĞUSTOS (5)

GİRESUN'DA SEL: 11 ÖLÜ, 4 KİŞİ KAYIP - Şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel - Sel sularının bahçe duvarından aşarak heyelana neden olması (cep telefonu) - Sel suları altında kalan otomobil ve ev sahibi ile röportaj - Sel sularının arabaları ve önüne çıkan eşyaları sürükleyip götürmesi - İş makineleriyle kurtarma çalışmaları - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sel felaketi sonrası değerlendirme toplantısı - İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları - İçişleri Bakanı Soylu'nun afet bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılması - Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları - İçişleri Bakanı Soylu'nun 2 can kaybını açıklaması - İçişleri Bakanı Soylu'nun sel sularının içinden yürümesi - Bakanlar Soylu ve Pakademirli'nin 4 can kaybının olduğunu açıklaması - Bakanlar Soylu, Kurum ve Pakdemirli'nin afet bölgesinde havadan incelemelerde bulunmaları - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'daki sel felaketini değerlendirmesi - Bakan Kurum'un afet bölgesinde incelemelerde bulunması - İçişleri Bakanı Soylu'nun 153 vatandaşın kurtarıldığını açıklaması - Sel ve heyelanın etkili olduğu Dereli'nin havadan görüntülenmesi (drone kamera) - Ekiplerin sel sularında kayıp kişileri arama çalışmaları - İçişleri Bakanı Soylu'nun Tirebolu'daki vatandaşlarla görüşmesi - İçişleri Bakanı Soylu'nun 8 can kaybı, 7 kişinin de kayıp olduğunu açıklaması - İçişleri Bakanı Soylu, Tirebolu ve Espiye'de incelemelerde bulunması - Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının havadan görüntüleri (drone kamera) - İçişleri Bakanı Soylu'nun 10 can kaybı olduğunu açıklaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun Havalimanına gelişi ve karşılanması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dereli'de vatandaşlara hitap etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dereli'de incelemelerde bulunması - Giresun’da sel: 11 ölü, 4 kişi kayıp (22 - 31 Ağustos)Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda mahsur kalan 153 kişi kurtarılırken 3 jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi hayatını kaybetti. Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge selden etkilendi. Toplam 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar gördü.

Sel Felaketi Toplantı Şiddetli Yağış Afet Bölgesi Cep Telefonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement