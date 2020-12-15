YILIN OLAYLARI 2020 - AĞUSTOS (4)

TÜRKİYE, EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE YAPTI - Fatih Sondaj Gemisi'nin Haydarpaşa Limanı'nda drone kamera ile çekilen görüntüleri (ARŞİV) - Fatih Sondaj Gemisi'nin Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılması (ARŞİV) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi mürettabatına el sallaması ve dua ile uğurlaması (ARŞİV) - Fatih Sondaj Gemisi için hazırlanan tanıtım filminden kesitler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden verdiği doğal gaz müjdesi - Fatih Sondaj Gemisi ile canlı bağlantı - Berat Albayrak'ın konuşması - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezevri ile ilgili açıklamalarıKARİYE CAMİSİ İBADETE AÇILACAK - Kariye Camisi (Müzesi) ziyaretçi girişi - Duvardaki resimler - Ziyaretçiler - Tavan ve duvarlara çizilmiş Hıristiyan dönemi eserler - Müslümanlar tarafından cami olarak kullanılan kısım - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın açıklamaları - Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de yaptı (21 Ağustos)İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği toplantıda Karadeniz’deki ilk millî derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini belirtti. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiğini belirten Erdoğan, “Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.” dedi. Kariye Camisi düzenlemelerin ardından ibadete açılacak (21 Ağustos)İSTANBUL - 29 Ağustos 1945 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’yla müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen İstanbul’un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile ibadete açılıyor.
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