YILIN OLAYLARI 2020 - AĞUSTOS (3)

MUHARREM İNCE, ''BİN GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ''Nİ BAŞLATACAK - Muharrem İnce'nin basın toplantısının düzenlendiği otelin konferans salonuna gelişi - Muharrem İnce'nin basın toplantısı - Muharrem İnce'nin toplantının ardından konferans salonundan ayrılmasıÜÇ TÜRK'E "PAKİSTAN DEVLET NİŞANI" VERİLDİ - Pakistan Devlet Nişanı tevdi töreni - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün toplantının düzenlendiği salona gelişi - AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'ndan detay - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi tarafından AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e Pakistan Devlet Nişanının tevdi edilmesi - AK Parti Milletvekili Ali Şahin'in konuşması - AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'ya Pakistan Devlet Nişanının tevdi edilmesi - AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın konuşması - Toplu fotoğraf çekimiBOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI - Emniyet güçlerinin alınan ihbar üzerine yürüttüğü faaliyetler - Durdurulan araçlarda arama çalışmaları - Şüpheli bir aracın çekiciye yüklenerek götürülmesi - Sorgulama sonucu boş arazide gömülü olduğu öğrenilen patlayıcı maddenin çıkartıldığı yer - Teroristin kaldığı ev ve çevresinde alınan güvenlik önlemleriRUS MUHALİF ALEKSEY NAVALNIY ZEHİRLENMESİ - Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın protesto gösterilerindeki konuşmaları (ARŞİV) - Rus muhalif Navalnıy'ın polis tarafından götürülmesi (ARŞİV) - Rus muhalif Navalnıy'ın katıldığı TV programları (ARŞİV) - Navalnıy'ın protesto için yüzünü yeşile boyaması (ARŞİV) - Navalnıy'ın zehirlendikten sonra ambulansla Berlin'deki bir hastaneye tedavi için getirilmesi - Hastane ve çevresinden görüntüler - AZERBAYCANLI SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SAFİLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİ - Nadir Salifov'un kaldığı otel - Antalya Adli Tıp Kurumu morgu - Nadir Salifov'un cenazesinin yakınlarına teslim edilmesi - Nadir Salifov'un amcasının oğlu Bahtiyar Muradov'un açıklamaları - Nadir Salifov'un katil zanlısı ve ona yardım eden kişinin çelik yelekle adliyeden çıkışı - Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binası - Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı (13 Ağustos)ANKARA - Muharrem İnce, Ankara ’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında ilan ettiği “Bin Günde Memleket Hareketi”ni 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’tan başlatacağını açıkladı. - Üç Türk'e "Pakistan Devlet Nişanı" verildi (14 Ağustos)ANKARA - AK Parti milletvekilleri Ali Şahin ve Muhammet Balta ile Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç’a Türkiye - Pakistan ilişkilerine katkıları ve iki ülke halkına verdikleri hizmetlerden dolayı “Sitar - ı Pakistan” ve “Sitar - ı İmtiyaz” devlet nişanları verildi. - Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı (15 Ağustos)ADANA - İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana’da yakalandığını bildirdi. - Rus Muhalif Aleksey Navalnıy zehirlendi (20 Ağustos)MOSKOVA - Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Rus muhalif Aleksey Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yaptı. Omsk’taki hastaneye kaldırılan ve ardından tedavi için Almanya’nın başkenti Berlin’e getirilen Navalnıy’ın kimyasal bir maddeyle zehirlendiği ortaya çıktı. Navalnıy, 23 Eylül’de Berlin’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. - Azerbaycanlı Suç Örgütü Elebaşı Salifov Silahlı saldırıda öldürüldü (20 Ağustos)ANTALYA - Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı “Lotu Quli” lakaplı Nadir Salifov, Antalya’da korumalığını yapan kişi tarafından silahla öldürüldü.
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