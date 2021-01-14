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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yıldız Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor

Yıldız Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor

Kayak merkezinden detay

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Yapay Kar Kar Yağışı Trol 

-Bungalov evler detay
-kayak merkezi sorumlusu detay
-İş makinesi çalışma detay

( SİVAS )- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldız Kayak Kış Sporları Turizm Merkezi karla buluştu SİVAS

- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldız Kayak Kış Sporları Turizm Merkezi karla buluştu.Kuraklığın etkisini hissettirdiği Sivas’ta uzun süredir beklenen kar geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettirdi. Sivas ve çevre illerden bir çok vatandaşın vazgeçilmezi olan Yıldız Kayak Kış Sporları Turizm Merkezi de karla buluştu. Etkili olan kar yağışı ve sisle gözden kaybolan 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı’nda da kartpostallık görüntüler oluştu. Kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.Beklenen karın yağması ile tesislerde sezon hazırlıkları da hız kazandı. Pistlerde son kontroller yapıldı. Yapay karlama sistemleri gözden geçirildi.Kayak merkezi bu yıl inşa edilen Bungalov evleriyle ağırlayacağı misafirlerini bekliyor.Yıldız Kayak Kış Sporları Turizm Merkezi sorumlusu Bayram Çevik, “Uzun zamandır beklediğimiz kar geçtiğimiz gün Yıldız Dağı’nda başladı.
Şuan da pistlerimizde 30 santimetre civarında kar mevcut. Tabii bunu yapay karlama sistemiyle destekleyeceğiz. Yapay karlamayla birlikte pistlerimizi en kısa zamanda açmayı planlıyoruz. Ocak ayının 18’i 20’si gibi bir sıkıntı olmazsa pistlerimizi açmayı düşünüyoruz. Bütün kayak severleri Yıldız Dağına bekliyoruz” dedi.

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