Yılanların dansı kamerada



- Malatya'da kayısı bahçesinde ortaya çıkan 2 yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan bir çiftçi, birbirlerine sarılı haldeki iki yılanın 'çiftleşme dansı'nı cep telefonu ile kayda aldı. Boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların dansını sosyal medya hesabından paylaşan çiftçi, ilk kez böyle büyüklükte yılan gördüğünü yazdı.

