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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yılanların dansı kamerada

Yılanların dansı kamerada

Yılanların dansından görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Sosyal Medya Kamera Kayısı Bahçesi Cep Telefonu 


- Malatya'da kayısı bahçesinde ortaya çıkan 2 yılanın çiftleşme dansı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan bir çiftçi, birbirlerine sarılı haldeki iki yılanın 'çiftleşme dansı'nı cep telefonu ile kayda aldı. Boyları yaklaşık 2 metreyi bulan yılanların dansını sosyal medya hesabından paylaşan çiftçi, ilk kez böyle büyüklükte yılan gördüğünü yazdı.
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