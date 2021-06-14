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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yılanın balık avı görüntülendi

Yılanın balık avı görüntülendi

Balık avlayan yılan

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Kamera Balık Avı Cep Telefonu 


- Tunceli’de çayda balık avlayan yılan, görüntülendi. Pülümür İlçesi’ne bağlı Kırmızıköprü’de, Pülümür Çayı kenarında yılan balık avladı. Yılanın balığı avlamasını ve balığın çırpınışları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. O anları kayıt eden 28 yaşındaki Umut Yıldız, önce balığı kurtarmayı aklından geçirdiğini, ancak daha sonra bunun doğal döngü olduğunu düşündüğünden vaz geçtiğini aktardı. Balık avını yapan yılanın daha sonra gözden kaybolduğu belirtildi.
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