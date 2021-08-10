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Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu

Yetiştirdiği bitkileri bahçesinin çitleri oldu

-Bahçeden detay

Sarmaşık Emeklİ Müzik Öğretmeni Öğretmen Karahisar 

--Tel örgü şeklindeki bitkilerden detay
--Emekli öğretmen röp

( AFYON KARAHİSAR)- Çelik örgü teli yerine canlı bitkilerden çit yaptı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde emekli müzik öğretmeni bahçesine çektiği çelik telleri kaldırarak yerine canlı bitkilerden ördüğü doğal çitleri yerleştirdi. Dinar ilçesinde yaşayan emekli Müzik Öğretmeni Kemalettin Ersoy, emekli olduktan sonra evinin önüne bir bahçe kurdu. Bu bahçede sarmaşık, çiçek ve gül yetiştiren Ersoy, çelik tellerle çevrili bahçesine kendi uyguladığı bir yöntemle doğal bir ortama çevirdi. Ersoy, ilk önce sarmaşık bitkileri tek tek elleriyle örerek doğal bir çit elde etti. Bunu bahçesinin tüm etrafına uygulayan Ersoy, doğal bir çit elde ederek metal ve çelik örgü tellerinden kurtuldu. Bahçesine Doğal bir ortam kazandırmak istediğini belirten Ersoy, şimdi baklava dilimi şeklinde ördüğünü bitkilerin hem çit vazifesi gördüğünü hem de çiçek açtığını kaydetti.
(HK-
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