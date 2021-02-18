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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yeşilırmak buharlaştı

Yeşilırmak buharlaştı

Irmak yüzeyindeki buhardan detay

Kar Yağışı 

-Köprülerden görüntüler
-Kentten görüntüler
-İki vatandaşla röportaj

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri’nin yüzeyi aşırı soğukların etkisiyle buharlaştı. Nehir adeta buhar aktı.Sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle kuraklığın etkilerinin gözlemlendiği kentlerinin başında gelen Amasya’da su seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak’ta bu zamana kadar nadir rastlanan durumla karşılaşıldı. 3 gün önceki kar yağışının etkisiyle aşırı soğukların görüldüğü kentte nehir suyunun ısısı daha sıcak olunca buharlaştı. O anlar vatandaşları şaşırttı.Sabah erkenden okula giderken ırmak yüzeyinin buharla kaplı olduğunu gören Mert Dümen, “Buhar görüntüleri geçmiş yıllarda da oluyordu. Ama bu kadar baskın şekilde olduğunu ilk defa görüyorum” dedi.
Şehirde birkaç gündür aşırı soğukların etkili olduğunu anlatan Mahmut Kara da, “Suyun ısısı dışarıdan sıcak olduğu için nehir buharlaştı” diye konuştu.

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