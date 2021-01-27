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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yeşilbaş ördekler Kars Çayı’nı mesken tuttu

Yeşilbaş ördekler Kars Çayı’nı mesken tuttu

Yaban ördeklerinden genel ve detaylar

Yaşam Mücadelesi Kamera Uttu 

-Yiyecek arayan ördeklerden genel ve detaylar
-Buz tutan çay ve ördeklerden detaylar

( KARS ) - KARS

- Büyük bölümü buz tutan Kars Çayı Yeşilbaş yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının eksi 25’lerde seyrettiği Kars’ta Kars Çayı büyük bölümü buz tutarken, açık kalan kısımları da yaban ördeklerinin mekanı oldu. İnsanlardan uzakta, rahatsız edilmeden soğuk havada yaşam mücadelesi veren ördekler an be an kaydedildi. Kars Çayı’nın açık kalan kısımlarda toplu halde yüzen yaban ördekleri, bir taraftan yiyecek ararken, bir taraftan da soğukla mücadele ediyor. Kars Çayı’nı mesken tutan yaban ördekleri kameralara yansıdı. (KRS-AT)
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