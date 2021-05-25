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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Yerli tohum fideleri toprakla buluşuyor

Yerli tohum fideleri toprakla buluşuyor

FİDELERDEN DETAYLAR

Ekolojik Görece Allah Yerli Tohum Muhtarlıklar 

-VATANDAŞLARA DAĞITILMASI
-FARKLI AÇILAR
-BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

( BURSA ) - BURSA

- Osmangazi Belediyesi, ata tohumlarından üretilen biber, patlıcan, domates çeşitlerini ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyesi zehirsiz, sağlıklı mutfaklar oluşturmak ve ata mirası yerli tohumlardan üretilen ürünleri yaygınlaştırmak için başlattığı fide üretimini, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlarla buluşturdu. Bin adet fidan ücretsiz olarak vatandaşlarla buluştu. Yerli tohumların belediye tesislerinde bulunan seralara ekilip fideye dönüştürüldüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Tohumun ne kadar önemli olduğunu herkes çok iyi biliyor. Hibrit tohumlardan alınan meyvelerden sonra bir sonraki sene verim alınamıyor. Kendi milli tohumlarımızı geliştirme adına Osmangazi Belediyesi ekolojik yaşam merkezini kurdu. 35 dönümlük bir alanda, tohumlardan fide üretimini sağlamaya başladı.
Bu sene ilk defa, üretilen fideleri vatandaşlarla ücretsiz olarak buluşturuyoruz. Tabi bizim ata tohumlarımızdan ürettiğimiz fidelerin devamını vatandaşlarımız getirecek. Onlar da ürettikleri büyüttükleri fidelerden alacakları ürünlerin tohumlarından ayırmalılar. İstiyoruz ki herkes, bahçesinde veya balkonunda bu fidelerden ürettikleri domatesi, patlıcanı, biberi tüketsin. Kendi tohumumuzu sürdürmemiz çok önemli" diye konuştu.
Kendisinin domates çekirdeğinden ürettiği tohumla fide yetiştirdiğini belirten Başkan Dündar, "Lezzetin de burada olduğunu yetiştiğinde hep birlikte göreceğiz. İnşallah bu yerli tohumun devamını getireceğiz. Bugün burada bine yakın fide dağıtıyoruz. Geri kalan fideleri ise, muhtarlıklar veya farklı merkezler vasıtasıyla vatandaşlarla buluşturacağız" dedi.
Fidelerden alan vatandaşlar da yapmış oldukları bu çalışmadan dolayı hem Osmangazi Belediyesine hem de Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. (AÇ-
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