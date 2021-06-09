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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yenice’de dolu tarlara zarar verdi

Yenice’de dolu tarlara zarar verdi

Doludan detay

( BURSA ) BURSA

Sağanak Yağmur Dolu Yağışı Akkale Yağan 


- Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çakır köyünde aniden bastıran sağanak yağmur ile birlikte yağan nohut büyüklüğünde dolu tarlalarda ekili kapya biberi ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Yenice ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çakır köyüne bügün saat 15:00 sularında aniden yağan sağanak yağmur ile birlikte dolu yağışı olduğunu söyleyen Köy Muhtarı Sadet Aslan, “ Aniden bastıran sağanak yağmur ile köyümüze nohut büyüklüğünde dolu yağışı oldu. 10 dakika boyunca yağan dolular yerleri beyaza bürüdü” dedi.
Kapya cinsi biber tarlalarında da zarara yol açan Çiftci Mehmet Gündüz, “ Bahçeme diktiğim domates, biber ve patlıcan fideleri ile üzümlerin yaprakları doludan zarar gördü” dedi.

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