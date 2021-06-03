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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yeni normalleşmeyle birlikte Bursa Hayvanat Bahçesi kapılarını açtı

Yeni normalleşmeyle birlikte Bursa Hayvanat Bahçesi kapılarını açtı

Hayvanat bahçesi genel drone görüntüsü

İsaf Ziyaretçiler Flamingo Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-hayvanlardan detaylar
-ziyarete gelen çocuklarla röportajlar
-ayı detayı
-kurt detayı
-flamingo detayı

( BURSA ) - (Özel) BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, pandeminin ardından bir kez daha kapılarını ziyaretçilerine açtı. 23 yıl önce kurulun Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılmıştı. Yeni normalleşme ile birlikte tekrar kapılarını açan hayvanat bahçesine yeni üyeler de katıldı.
Yaklaşık 218 bin metrekare alanda 136 türden 1100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yılda ortalama 1 milyon misafiri ağırlıyor. Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa’daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’nin tam üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki hayvanlarla her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Yırtıcılardan evcillere, kuşlardan suda yaşayan türlere kadar birçok hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, pandemi sürecinde de haftanın 6 günü saat 9.30 ile 19.30 arasında ziyarete açık. Bilet satışları ise 18.30’da sona eriyor. (SD-MŞ)
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