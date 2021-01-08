- Yazdan kalma havaların yaşandığı köyde gölet buz tuttu

--vatandaşların gölet üzerine taş atması detay

--vatandaşın gölet üzerine çıkarak yürümesi ve fotoğraf çekinmesi detay

--köy sakini röp



( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde gündüzleri yaz havası yaşanırken geceleri soğuk geçmesi nedeniyle bölgede bulunan bir gölet buz tuttu SİVAS



- Sivas’ın Gürün ilçesinde gündüzleri yaz havası yaşanırken geceleri soğuk geçmesi nedeniyle bölgede bulunan bir gölet buz tuttu. Kış aylarının çetin geçtiği Sivas’ta Ocak ayı içerisinde olunmasına rağmen hava sıcaklıkları gündüzleri 5 dereceyi buluyor. Ancak kentte geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düşüyor. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde gündüzleri yaz havası yaşanırken geceleri ise termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösteriyor. Köy yakınlarında eski krom madeni içerisinde bulunan bir gölet gece etkisini gösteren soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Madenin kapanmasıyla birlikte oluşan gölette yaklaşık 10 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Bölgede bulunan vatandaşlar göletin üzerine taş atarak kırılıp kırılmayacağı test etti. Vatandaşlardan birisi ise buz tutan göletin üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Gece oluşan ayaz göleti buzla kapladı Köy sakinlerinde Alişan Karakuş, havaların sıcak olduğunu ancak geceleri soğuk olduğu için göletin buz tuttuğunu belirterek, “Şuan Sivas’ın Sarıca köyündeyiz. Burası eski bir maden ocağı. Burada kendiliğinden bir gölet oluşmuş. Havalar ne kadar yağışsız gitse de, gündüzleri sıcak olsa da geceleri aşırı ayazdan dolayı bu gölette böyle donmuş. Buzun kalınlığı 10 -15 santimetre civarında. Arkadaşlarla üzerine çıktık, dolaştık, taş attık. Hiçbir kırılma olmadığını gecelerin ne kadar ayaz olduğunu sert olduğunu öğrenmiş olduk’’ dedi.





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