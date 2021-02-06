Yaylalarda kar, şehirde bahar...Termometreler 17 dereceyi gösterdi

-şehirdeki güneşli hava

-vatandaş görüntü

-termometre görüntüsü

-Vatandaş ile röp.



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya'da yükseklerde kar ve don etkili olurken, şehir merkezlerinde ise yalancı bahar yaşanıyor. Taşova ilçesine bağlı Dereli ve Belevi köylerinin yaylalarında kar ve don hakim. İlçe merkezinde ise dereceler 17'yi gösteriyor. Güneşli havanın tadını çıkaran esnaf Okan Özer, “Yüksek köylerimize ve yaylalarımıza kar yağmış durumda. Şehirde ise hava sıcak. Normalde bu mevsimde kar bekliyorduk, bundan bir hafta öncesine güzel bir kar yağmıştı. Ama tabii yukarılarda kar yağıyor, ilçemizde de 17 derece sıcaklık var. Beklenti olarak kar mevsimini beklerken güneşle birlikte keyfimizi sürdürüyoruz” dedi.

Esnafların dışında kimsenin dışarı çıkmadığı Taşova’da vatandaşlar kısıtlamaya da uyarak evlerinde kalıyor.



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