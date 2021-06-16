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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yaylada bitkin halde buldukları geyik yavrusunu biberonla beslediler

- Yaylada bitkin halde buldukları geyik yavrusunu biberonla beslediler

- YAVRU GEYİKTEN GÖRÜNTÜ

Geyik Yavrusu Bild Bulduk Hayvan Trol 

-- GEYİĞE BİBERONLA SÜT VERİLMESİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yavru geyik biberonla beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesine bağlı Kızık Sarıkaya köyünde yaşayan Hasan Şahin isimli vatandaş hayvanlarını otlattığı sırada yavru bir geyik yavrusunun hareketsiz şekilde yattığını farketti. Yavru geyiğin yanına giden Şahin, herhangi bir yarasının olmadığını ancak bitkin olduğunu gördüğü geyiği ilçe merkezine götürdü. Açlıktan bitkin düştüğü görülen geyiği biberonla besleyen vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. Ekipler, yavru geyiğin gerekli kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürdü. (FC
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