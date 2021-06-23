Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yavrusu çayı geçemeyince anne ayı da geri döndü

Yavrusu çayı geçemeyince anne ayı da geri döndü

yavru ve anne ayı

Kamera Ormanlı Altın Cep Telefonu Çalışan Anne 

-Anne ayının suda görüntüsü
-Geçemeyen yavru ve anne ayının geri dönmesi

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de yavrusunu çaydan geçirmeye çalışan anne ayı, başarılı olamayınca kendisi de vazgeçti. Anne ve yavru ayının o anları görüntülendi. Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde anne ayı ile yavru ayı görüntülendi. Yavrusuyla Pülümür Çayı’na doğru hamle yapan anne ayı, yavrusunu sudan karşıya geçirmeye çalıştı. Suyun sığ yerlerini arayan anne ayı, yavrusunun tedirgin olması nedeniyle karşıya geçmekten vazgeçti. Anne ve yavrunun başarısız girişimleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Başarısız olan anne ve yavru yeniden ormanlık alana dönerek gözden kayboldu. (ET-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement