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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yavru tilkiler doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Yavru tilkiler doğal yaşam alanlarına bırakıldı

bakımları tamamlanan yavru tilkilerin doğal yaşam alanına bırakılması

( TOKAT ) TOKAT

Kamera Doğal Yaşam Alanı Irak 


- Tokat’ta anneleri ölen 4 tilki yavrusu bakım süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak Beldesinde annesi ölen tilki yavruları Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde korumaya alındı. Yaklaşık 1,5 aylık bakımlarının ardından yeterli gelişimleri sağlayan yavru tilkilerin doğaya salınmasına karar verildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tilkileri bulundukları Kuyucak Beldesine götürdü. Tel kafesin kapağı açılarak tilkiler doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Kafesten çıkarak doğal yaşam alanlarına dönen tilkilerin o anları kameralara yansıdı.
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