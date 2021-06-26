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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yavru kaplumbağayı deniz temizlik ekipleri kurtardı

Yavru kaplumbağayı deniz temizlik ekipleri kurtardı

Kaplumbağının yakalanması

Deniz Kaplumbağaları Yumurta Akalan Irak Trol 

-Kaplumbağının yakalandığı ağdan kurtarılması

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizdeki bir çuvalın iplerine takılan Caretta Caretta cinsi yavru deniz kaplumbağası bölgede devriye gezen deniz temizlik teknesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Samandağ'da deniz temizliği yapan ekipleri, çuvalın iplerine dolanmış yavru bir deniz kamlumbağasına rastladı. Güverteye alınan yavru kaplumbağa, iplerine dolandığı atıktan kurtarıldı ve tekrar denize bırakıldı. Her yıl nisan-eylül arasında Samandağ ilçe sahiline gelen Chelonia Mydas ve Caretta Caretta türü deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor. Zamanı gelince yumurtadan çıkan kaplumbağa yavruları, Samandağ sahilinde denizdeki yaşamlarına başlıyor. (ALC
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