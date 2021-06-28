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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yavru ayı orman işletme ekiplerini görünce korkudan ağaca böyle tırmandı

Yavru ayı orman işletme ekiplerini görünce korkudan ağaca böyle tırmandı

Ayının ağaca tırmanıp indiği o anlar

( GÜMÜŞHANE -ÖZEL) GÜMÜŞHANE

Uzunlu Çam Ağacı Kamera Ormanlı Cep Telefonu 


- Gümüşhane’de devriye gezen orman işletme ekiplerini gören yavru ayı korkudan ağaca tırmandı. Ekipler, ağaca tırmanan yavru ayıyı cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, ayıya zarar vermemek için kısa süreli gerçekleştirilen kayıtta yavru ayının çok korktuğu gözlendi. Gümüşhane ile Şiran ilçesi arasındaki Tersun Dağı'nda bulunan ormanlık alanda devriye gezen orman işleme ekipleri, merkeze bağlı Karamustafa köyü yakınlarında yol kenarında bir yavru ayının yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çam ağacına tırmandığını fark etti. Annesinin yakınlarında olabileceğini düşünerek araçtan inmeyen ekipler, aracı ve personeli görünce panik yaparak ağacın üzerinde bir aşağıya bir yukarıya çıkarak ses çıkaran yavru ayının daha fazla korkmaması için bir miktar uzaklaştı. Uzaklaştıkları noktadan yavru ayının ağaçtan indiğine emin olan ekip yoluna devam ederken, yavru boz ayının ağaca usta tırmanıcılar gibi inip çıkması dikkatlerden kaçmadı.
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