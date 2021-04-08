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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı adam, çıkardığı orman yangınını çalıyla söndürmeye çalıştı

Yaşlı adam, çıkardığı orman yangınını çalıyla söndürmeye çalıştı

Yangını çıkaran yaşlı adam çalıyla alevlerin arasında yangını söndürmeye çalışıyor

İlk Müdahale Ormanlı İtiraf Yaşlı Adam Orman Yangını 

-Yangını çıkaran yaşlı adamla röportaj
-Arazözlerin yangın alanına gelişi
-Yangın alanında çıkan alevler ve dumanlar
-Yangın yerinin uzaktan genel görüntüsü

( OSMANİYE )- Ormanda ateş yakan yaşlı adam, ormanı yaktı. İtfaiye ekipleri arazözlerle, alevleri söndürmeye çalışırken yangını çıkaran yaşlı adam da eline aldığı çalıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde ormanda ateş yakan yaşlı adam, ormanı yaktı. İtfaiye ekipleri arazözlerle alevleri söndürmeye çalışırken yangını çıkaran yaşlı adam da, eline aldığı çalıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızyusuflu köyünde ormanlık alanda duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 177 Alo Orman yangını hattına ihbar etti. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Yangının çıktığı ormanlık alanın yanında ki tarlada zeytin ağaçlarına bakım yapan Habip Çıplak isimli yaşlı adam, yangını kendi çıkardığını soluk soluğa itiraf ederek “Yangın benim yüzümden çıktı. Şuraya küçük bir ateş yakmıştım. Ateş bir anda büyüdü ağaçlara sıçradı. Önünü alamadım” şeklinde konuştu.
Yaklaşık 4 dönüm çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangın yapılan müdahale sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
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