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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yasağın bitmesiyle nefes aldılar

Yasağın bitmesiyle nefes aldılar

Sinop detay görüntü

Yaşlı Nüfus Sayılar Güneşli Hava Güneşli Nüfus Oranı 

-Sahilde yürüyüş ve spor yapan yaşlılar
-Sohbet edenlerden detay
-Röportajlar

( SİNOP ) -- Sinop'un yaşlı nüfusu yasağın bitmesiyle nefes aldı SİNOP

- Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip olan Sinop’ta 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerine tanınan sürede güneşli havanın tadını çıkardılar. 31 Aralık Perşembe gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün son buldu. Kısıtlamanın bitmesinin ardından yaşlılar sahil kenarları, spor parkları ve sokakları doldurdu. 65 yaş üstü vatandaşlar izin verilen saatler içinde evde kaldıkları günlerin acısını çıkararak nefes alma fırsatı buldu. Hava sıcaklığının 12 dereceyi bulduğu kentte yaşlılar, kış aylarında yaşanan yaz havasının tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar banklarda oturarak güneşlenirken, bazıları da parklar ve sahilde yürüyüş yaptı. Mesafeli sohbetler edildi, spor yapıldı. TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olarak dikkat çeken Sinop’un yaşlıları zamanları keyifle geçirdi. Kısıtlamaların vaka sayılarını düşürmede etkili olduğunu düşündüklerini ve desteklediklerini dile getirirken bazıları ise 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde esnekliğe gidilmesini istedi. (UK-SLH-
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