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Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler

Yasağı dinlemeyip Savcılı Plajına akın ettiler

Jandarmanın plajda uyarı görüntüleri

Restorasyon Jandarma Güvenlik Önlemi Plaj 

-Plajdan detay görüntüler
-Emre Metin ile röportaj
-Plajdaki vatandaşların malzemelerini toplamaları
-Plajdan drone görüntüler (arşiv)

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Anadolu’nun plajı olarak bilinen ve restorasyon nedeniyle kapalı olan Savcılı Plajını yasak olmasına rağmen doldurdu. İç Anadolu’nun plajı olarak bilinen Savcılı Plajı İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Şantiye alanı olması nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen plajda Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'na vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor. Kırşehir'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Savcılığı Plajı'nın restorasyon nedeniyle kapalı olmasına rağmen plajı doldurdu. Plajda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, vatandaşlara plajın kapalı olduğunu hatırlatarak, çıkmalarını istedi. Plaja girişin yasak olduğunu bilmeyerek gelen Emre Metin, bölgeye yurtdışından geldiğini ve bölgede çalışma yapıldığını bilmediğini, yemeklerini yedikten sonra çıkacaklarını söyledi.

(EÖ-AG-
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