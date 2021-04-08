Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yarışlı Gölü’nde flamingoların gökyüzü dansı

Yarışlı Gölü’nde flamingoların gökyüzü dansı

Flamingoların havadan görüntüleri

( BURDUR -DRONE) BURDUR

Gökyüzü Flamingo 


- Yeşilova ilçesinde bulunan Yarışlı Gölü'nde, flamingolar havadan görüntülendi. Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolara ev sahipliği yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü’nde halk arasında allı turna olarak bilinen flamingoları drone ile havadan görüntüledi. Sosyal Medya üzerinden paylaşılan görüntülerde flamingoların gün batımı ile birleşen görüntüleri görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olan flamingoların havadan görüntülendiği ve paylaşıldığı video ise Neşet Ertaş'ın Allı Turnam türküsü ile birlikte verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement