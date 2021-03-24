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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı

Yaralı yavru köpekler telef olmaktan kurtarıldı

İtfaiye ekipleri tarafın yavru köpeklerin kurtarılması çalışması,

Yavru Köpek İlk Müdahale Köpek Yavrusu Yavru Köpekler Saldırı 

-Veteriner hekim tarafından kontrol edilmesi,
-Kafeslere konularak kontrol altına alınması

( HATAY )- Islanan ve soğuktan üşüyen 4 yavru köpek elektrikli ısıtıcı yardımıyla ısıtılmaya çalışıldı HATAY

- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde telef olmak üzere olan 4 yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde bir firmaya ait verici platformunun altından gecenin karanlığında yavru köpek sesi geldiğini duyan çevre sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Yavru köpek seslerinin duyulduğu yere gelen itfaiye ekipleri platform altına sıkışmış 4 köpek yavrusu ile karşılaştı. Yavru köpekler bulundukları yerden çıkartılırken itfaiye ekipleri çevrede yaptıkları aramada ise 3 adet telef olmuş yavru köpeği tespit etti.Yaralı 4 yavru köpek bölgeye çağrılan veteriner hekim tarafından ilk müdahaleleri yapılırken ilk tespitlere göre köpek yavrularının etrafta bulunan diğer köpeklerin saldırıları sonucu yaralanmış olabilecekleri tahmin ediliyor.İtfaiye ekiplerinin yavrularını kurtarma çalışmalarını izleyen ve soğuk ve yağıştan etkilenen anne köpek ve kurtarılan yavruları koruma altına alındı. Kafeslere konulan ve elektrikli ısıtıcı yardımı ile ısıtılmaya çalışılan 4 yavru köpek ve annelerinin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edileceği belirtildi.
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