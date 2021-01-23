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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yaralı şahini donmak üzereyken jandarma kurtardı

Yaralı şahini donmak üzereyken jandarma kurtardı

Jandarma tarafından yarlı halde yol kenarında bulunan yaralı yabani kuşun yerden alınması

Rehabilitasyon Jandarma Yırtıcı Kuş Rehabilitasyon Merkezi Hayvan 

-rehabilitasyon merkezine götürülmesi ve teslim görüntüleri

( HATAY )- Hatay’da jandarma tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında karlar arasında bulunan şahin cinsi yaralı kuş, yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Sarıseki Mahallesi'nde yol kenarında bulunan kar birikintilerinin üzerinde şahin türü yabani kuş, bitkin bir halde bulundu.Jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak koruma altına alınan yırtıcı kuş türü şahinin sağ kanadında kırık, soğuk ve açlıktan bitkin halde olduğu belirlendi. Jandarma çevre, doğa ve hayvanları koruma timi tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı şahin tedavisi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde bulunan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde götürülerek burada tedavi altına alındı. Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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