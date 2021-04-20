Yaralı pelikana ilk müdahale jandarmadan

-Kanatlarına bakması

-Pelikanın araca bindirilmesi



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Silifke ilçesinde devriye attıkları esnada yerde yatan bir pelikan gören jandarma ekipleri, yaralı kuşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim etti. Edinilen bilgilere göre, Silifke İlçesi Kırobası Mahallesi Söğüt mevkiinde devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, 1 pelikan cinsi kuşun yerde yattığını fark etti. Kuşun yaralı olduğunu fark eden ekipler, ilk müdahaleyi yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri de yaptıkları kontrolde yaralı pelikanın kanatlarının kırık olduğunu belirledi. Pelikan bulunduğu bölgeden alarak Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Pelikanın tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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