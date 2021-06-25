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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaralı ‘Mısır Akbabası’ tedavi altına alındı, bir daha uçamayacak

Yaralı ‘Mısır Akbabası’ tedavi altına alındı, bir daha uçamayacak

akbabadan detay

Altın Gesi Saldırı Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-kanadından detay
-incelenmesi
-röportaj
-genel ve detay

( ELAZIĞ )- Bir hayvan tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını değerlendirilen akbabanın tedavisi sonrası bir hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüreceği belirtildi ELAZIĞ

- Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı 'Mısır Akbabası', tedavi altına alındı. Kanadı ampute edilecek olan akbabanın bir daha uçamayacağı öğrenildi. Alacakaya ilçesi maden sahasında tekniker Samet Sanaç, yerde uçamayan bir kuş gördü. Kuşu alan Sanaç, tedavisi içi Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan incelemede kuşun, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altında statüsünde olması nedeniyle koruma altına alınan Mısır Akbabası olduğu belirlendi. Veteriner hekimlerin yaptığı muayeneler sonucunda, akbabanın kanadının kırıldığı ve açık yaraları olduğu tespit edildi. Detaylı yapılan kontroller sonucu, akbabanın kadının ampute edileceği ve bir daha uçamayacağı belirlendi. Yapılacak olan operasyon ve tedavisinin ardından akbabanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. Akbaba hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Yavuz Baygeldi, “Alacakaya ilçemizden getirilen akbaba türündeki kuş, kanat bölgesinden yaralanmış. Bir kırık ve açık yaralar mevcut. Kanadı ampute edilmesine karar verdik. Operasyonu ve ardından bakımını yapacağız. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Onlarda bir hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürmesine yardımcı olacak. Yarası çok kötü. Kuş bir kanadını kullanamayacak. Kendi türü yada başka bir hayvan tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını düşünüyoruz” dedi.

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