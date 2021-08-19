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- Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı

- Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı

Cep telefonu görüntüsü-

Fabrika Bild Altın Irak 

- Hint gölet balıkçıl kuşundan detay
- tilkinin doğaya salınması

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı. Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Karabük’te görüldü.
KARDEMİR’de çalışan Özcan Danışman isimli vatandaş fabrika içerisinde yaralı halde olan kuşu gördü. Danışman, kuşun uçamadığını fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekiplere teslim edildikten sonra koruma altına alınan kuş, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. Yaralı kuş tedavisinin ardından doğaya salınacak. Öte yandan başka bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunup ekiplere teslim edilen yaralı tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. (RB-
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