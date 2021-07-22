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Yaralı bulunan saz kedisi tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaralı bulunan saz kedisi tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı bulunan saz kedisi tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Saz kedisinin bırakılması

( ADANA ) ADANA

Rehabilitasyon Altın Doğal Yaşam Alanı Irak 


- Adana’da bitkin ve yaralı halde bulunan saz kedisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, geçen 15 Mart'ta Karataş ilçesinde yol kenarında bitkin ve yaralı bir saz kedisi buldu. Ekipler, koruma altındaki türlerden olan saz kedisini, Adana Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürdü. Tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan saz kedisi, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Vahap Avcı'nın da katılımıyla Dolaplı Mahallesi sınırlarında yer alan Milli Park'ta doğal yaşam alanına bırakıldı. (UMT-
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