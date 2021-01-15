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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Atmacadan detay görüntü

Tedavi Süreci Irak Elektrik Teli Trol 

-Veteriner ve vatandaşın atmacayı incelerken görüntüsü
-Veterinerin yaralı atmacayı tedavi ederken detay görüntüsü
-Yaralı atmacanın kanadından görüntü
-Röportaj
-Atmacadan görüntü

( MERSİN )- Atmaca 20 günlük tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı. Atmaca 20 günlük tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği personellerince Veteriner Hakim Lokman Eren’e getirilen atmacanın yapılan kontrollerinde sol kanadının kırık olduğu tespit edildi. Veteriner tarafından kanadı sarılıp sabitlenen atmacanın 20 günlük tedavisinin ardından doğaya yeniden bırakılacağı belirtildi.Atmacanın kanadının kırık olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Lokman Eren, “Doğada avcı bir kuş türü olan atmaca, muhtemelen avlandığı sırada yaralanmış. Avına çok hızlı bir şekilde ilerleyen atmaca avlandığı esnada muhtemelen elektrik teline ya da bir dal parçasına çarpmış olabilir. Çarpmanın da etkisi ile sol kanadı kırılmış. Atmacanın kırık olan kanadını tedavi edip, sabitledik. 20 günlük bir tedavi süreci olacak. Tedavisinin ardından görevlilerce yaralıyken bulunduğu yerde yeniden doğaya bırakılacak. Şu anda beslenmesinde herhangi bir sorun bulunmayan atmacayı, kliniğimizde 20 gün tedavi altına tutacağız” dedi.

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