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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralanan tilki köylülere sığındı

Yaralanan tilki köylülere sığındı

Camın önündeki tilki

Köpek Bild Sokak Köpekleri Saldırı 

-Kapının açılmasıyla içeri gelip karnını doyuran tilki
-Yaralanan tilkiye yiyecek veren kamping sahibi Mahmut Utan
-Yaralanan tilkiden detaylar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de sokak köpeklerinin saldırısında yaralandığı değerlendirilen tilki, bir kamp tesisine sığındı. Ovacık İlçesi’nde yer alan Mahmut Utan'a ait kamp tesisine her yıl tilkiler uğrar hale geldi. Sürekli tesis sahibi tarafından yiyecek verilen karınları doyması sağlanan tilkilerden biri bu kez sokak köpeklerinin saldırısında yaralanınca çareyi tesise gelmekte buldu. Utan, tarafından beslenen tilki ardından iyileşmesi için ayarlanan sıcak yuvaya yerleştirildi. Yaralı tilkinin tedavisi için durumun ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne bildirildiği belirtildi. Uzun yıllardır tilkilerin çekinmeden kamp alanına geldiğini belirten Mahmut Utan, “Gelen tilkilerin her birinin de ismi var. Önce camın önüne geliyorlar. Cama vuruyorlar. Sonra kapıyı açıp içeri alıyoruz. Karınlarını doyurduktan sonra yeniden doğaya gidiyorlar” dedi.
İlk defa gündüz gözüyle bir tilkinin kamp alanına geldiğini belirten Utan, “Muhtemelen sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmış. Kendisini iyileştirmemiz için bize geldi. Biz de önce karnını doyurduk. Daha sonra kalması için sıcak bir yer ayarladık” diye konuştu.
(ET-HİV-
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