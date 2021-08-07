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Yangınlarla mücadelenin ardından Antalya sağanakla sevindi
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yangınlarla mücadelenin ardından Antalya sağanakla sevindi

Yangınlarla mücadelenin ardından Antalya sağanakla sevindi

Yağan yağmur detay

Yağmurlu Orman Yangınları Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Kapalı Alan 

-Vatandaşların suların işyerine girmemesi için çabası detay
-Yürüyen turislet detay
-Vatandaşlar detay
-Kapalı alanda bekleyenler detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Yaklaşık 10 gündür orman yangınları ile mücadele eden Antalya’da kent merkezinde sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yağış, sevindirdi. Turizm kenti Antalya, 10 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Antalya kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatanda, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmur sularının işyerlerine girmemesi için büyük çaba sarf etti. Bazı turistler ise üzerlerine giydikleri yağmurluk ile yağmura aldırış etmeden yürüyüş yapmayı tercih etti.
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