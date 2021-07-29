Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı

-Yangından görüntü

-Yangını izleyen vatandaşlardan görüntü

-Vatandaş Ali Karain'in konuşması

-Hatice Danacıoğlu'nun konuşması

-Vatandaşlardan görüntü

-Kadir Uçar'ın konuşması

-Yangını izleyen Vatandaşlardan görüntü



( MERSİN )- Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, yerleşim yerlerini tehdit eden yangından dolayı Cumhuriyet Mahallesindeki evler boşaltıldı- Yangından kaçıp, belediye önünde toplanan vatandaşlar, çaresiz gözlerle yangını seyretti MERSİN



- Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, yerleşim yerlerini tehdit eden yangından dolayı Cumhuriyet Mahallesindeki evler boşaltıldı. Yangından kaçıp, belediye önünde toplanan vatandaşlar, çaresiz gözlerle yangını seyrediyor. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Bugün akşam saatlerine doğru ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan vatandaşlar polisler tarafından evlerinden tahliye edildi. Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplanırken, çaresiz gözlerle yangını seyrediyor. Yangını seyreden bölge sakinlerinden Ali Karain, 36 yıldır Aydıncık'da yaşadığını ve böyle bir yangın hiç görmediğini söyledi.



Daha önceki yıllarda ufak, tefek yangınların olduğunu kaydeden Karain, "Bu kadar büyük hiç görmedik. Şu anda durumda iyi değil. Cumhuriyet Mahallesini komple boşalttılar" dedi.

"Daha önce böyle bir şey görmedik" Gözleri yaşlı şekilde yaşadıklarını anlatan Hatice Danacıoğlu ise 35 yıldır Aydıncık'da yaşadıklarını ve daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini vurguladı. İlk defa böyle bir yangına şahitlik ettiklerini dile getiren Danacıoğlu, "Biz yayladan indik şimdi, böyle görünce dayanamadık, çok üzücü bir olay. Şu anda yanan bölgede de bir sürü tanıdığımız var. Birbirimizle hepimiz din kardeşiyiz. Orada duramadık, buraya indik. Keşke insanlara yardın edebilsek, hiç durmayacağız. Orada uyuyamadık, buraya geldik belki bir şey yapabiliriz diye. Allah esirgesin, hepimizi korusun" şeklinde konuştu.

Kadir Uçar da Cumhuriyet Mahallesinde oturduklarını ve polisler tarafından evlerinin boşaltıldığını söyledi.



Evde yaşlı bir anne ve babasının bulunduğunu kaydeden Uçar, "Daha önce böyle bir şey görmedik. Bu kesinlikle terör örgütü olayıdır. Teröristler yaptığı eş zamanlı bir olaydır" diye konuştu.



