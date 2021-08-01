Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Yangında yok olan Kalemler Mahallesinden geriye bu görüntüler kaldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yangında yok olan Kalemler Mahallesinden geriye bu görüntüler kaldı

Yangında yok olan Kalemler Mahallesinden geriye bu görüntüler kaldı

Kalemler Mahallesi

Yangın Felaket 

-Yıkılan evler
-Taş evler
-Ağaçlar
-detaylar

( ANTALYA - DRONE) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi. Manavgat ilçesinde 5 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi çıkan alevlerle yerler bir oldu. Yerleşik yabancılarında yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı. Restore edilen bir çok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü.
Savaş alanının andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. (İA-
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı