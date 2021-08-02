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Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı

Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı

Kaplumbağalardan birinin kurtarılması

Su Yangın Orman Yangını Irak Orman İşçisi 

-Su verilmesi
-Diğer kaplumbağanın kurtarılması
-Su verilmesi
-Kaplumbağalar
-Kaplumbağaları kurtaran orman işçileri arazöz önünde
-Üç ayrı orman işçisi ile röportaj

( OSMANİYE )- Osmaniye'de orman işçisi Uğur Yiğit, arkadaşlarıyla kurtardıkları kaplumbağaları önce serinlettiklerini sonra doğaya geri bıraktıklarını anlattı OSMANİYE

- Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde 28 Temmuzda çıkan ve 4 günün ardından söndürülen orman yangını soğutma çalışmaları esnasında, yangında mahsur kalan iki kaplumbağayı orman işçileri kurtardı. Karatepe köyünde çıkan orman yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları esnasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden yangın söndürme çalışmalarına katılan arazöz ekibinde görevli Uğur Yiğit, Nihat Saraçlı ve Yalçın Karademir adlı orman işçileri yanan bölgede küller arasında iki kaplumbağa gördü. Kaplumbağaları bulunduğu yerden alan işçiler önce üzerine su döküp serinlettikten ve su verdikten sonra güvenli bir yere götürerek doğal ortamına bıraktılar. Yangın söndürme çalışmalarına bin kilometre uzaktan geldiklerini belirten Uğur Yiğit, "Burada canla başla yangını söndürmek için çalıştık. Soğutma çalışması sırasında yanan bölgede iki kaplumbağa gördük ve arkadaşlarla kaplumbağaları alarak ilk önce onları serinlettik. Daha sonra da doğaya geri bıraktık" dedi.
Orman işçisi Nihat Saraçlı ise, "Osmaniye halkına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten halkın desteğini burada hissettik. Çok şükür yangını söndürdük. Soğutma çalışması sırasında yanan yerde iki kaplumbağa gördük. Onları alarak soğutup su verdik ve doğaya tekrar bıraktık" diye konuştu.
(SLÇ-
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