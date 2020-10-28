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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yangın en çok onları vurdu... Onlarca yaban hayvanı yangında telef oldu

Yangın en çok onları vurdu... Onlarca yaban hayvanı yangında telef oldu

Yanan kertenkele (drone)

Orman Yangını Hayvan Trol 

-Yanan kertenkele detay
-Yanan kaplumbağa
-Yanan arı kovanları

( HATAY )- Yangında çok sayıda yaban hayvanı telef oldu HATAY

- Hatay'daki orman yangını sonrası yanan alanlardaki alevlerden kaçamayan hayvanlar telef oldu. Yürek burkan görüntülerin oluştuğu yangında çok sayıda kaplumbağa, kertenkele, arı ve karınca telef oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki mevkinde çıkan ve rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangının başladığı Sarıseki mevkinde yapılan incelemelerde ise yangının büyüklüğü ortaya çıktı. Hektarlarca alanın yandığı, evlere kadar ulaşan yangında çok sayıda hayvanda telef oldu. Yürek burkan görüntülerde alevlerden kaçamayan çok sayıda kaplumbağa ile birlikte kertenkele, arı ve karıncalar da telef oldu. (MBY-
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