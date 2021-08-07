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Yangın bölgesi Manavgat’ta yağmur sevinci
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yangın bölgesi Manavgat’ta yağmur sevinci

Yangın bölgesi Manavgat’ta yağmur sevinci

-Yağıştan görüntüler

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--Araçlar görüntü
--Araçların yağmur dolayısı ile trafikte zorlanması detay
--genel yağmur detayı

( ANTALYA )- Sağanak yağış Manavgat’ı etkisi altına aldı ANTALYA

- Manavgat, 10 gün süren orman yangınlarından sonra gelen yağmur ile ferahladı. 15 dakika süren sağanak yağış, ilçeyi etkisi altına altı. Manavgat’ta 10. Gün sonunda kontrol altına alınan orman yangınlarından sonra gelen sağanak yağış, doğal soğutma çalışması etkisi gördü. 15 dakika süren sağanak yağış tüm ilçeyi etkisi altına alırken, yoğun yağıştan dolayı araç trafiğinde aksamalar yaşadı. (EA-
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