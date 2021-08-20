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Yanan kökleri tek tek bulup söndürüyorlar
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yanan kökleri tek tek bulup söndürüyorlar

Yanan kökleri tek tek bulup söndürüyorlar

-İbradı ilçesi Ormana Mahallesi sınırlarındaki Eynif Ovası'nı çevreleyen Gölcük, Belbaşı, Katrancı Dağı'ndan yanan yerlerden ağaçlardan görüntüler

Yangın Ormanlı Gesi Elbaşı Orman Yangını 

--Daha önce kesim yapılan ağaçların yanmış hali
--Orman içerisinde yeni yolların yapılması
--İçten içe yanan ağaç köklerinin söndürülmesi ve detay görüntüler

( ANTALYA )- Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor- Eynif Ovası bölgesinde içten içe yanan ağaç kökleri tek tek söndürülüyor ANTALYA

- Antalya’nın İbradı ilçesindeki orman yangınında içten içe yanan ağaç köklerini soğutma çalışmaları devam ediyor. İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın bir haftalık çalışma sonucu söndürülmüştü. Bölgede meşe, kızılçam ve sedir ağaçları yangında zarar görmüştü. Yanan alan içinde, seyreltme yapılan ağaçların kökleri olduğu için bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyordu. Ekipler buradan çıkacak bir kıvılcımın başka bir yangına neden olmaması için iki haftadır soğutma çalışmalarına devam ediyor. Eynif Ovasını çevreleyen Gölcük, Belbaşı, Katrancı Dağı'nda Orman Bölge Müdürlüğüne ait greyder iş makineleri ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne ait dozerler ile mevcut orman yolları genişletiliyor. Bir taraftan ise yol olmayan bölgelere yeni yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Kül rengini alan bölgede bazı ağaçların içten içe yanmaya devam ettiği görüldü.
İbradı ilçesi Ormana Mahallesi sınırlarındaki Eynif Ovası'nı çevreleyen Gölcük, Belbaşı, Katrancı Dağı'nda orman ekiplerinin arozözlerle bölgeyi gezerek içten içe yanan ağaç köklerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanın içinde kül olan ağaçların köklerinin ise içten içe yanmaya devam ettiği görüldü.
Yanan alanlarda ağaçlar ve toprak kül rengini aldı. Yangından büyük oranda etkilenen Eynif Ovası'ndaki bölgede yangından etkilenmeyen ağaçlar ise sarardı. (AÇ-İA-
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