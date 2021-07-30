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Yanan evleri söndürmek için herkes seferber oldu
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yanan evleri söndürmek için herkes seferber oldu

Yanan evleri söndürmek için herkes seferber oldu

Evlerin yanması

Hastane Yangın Altın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Yanan yerlerden görüntü
-Dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye getirilmesi
-Yanan yerlerden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Arasözlerin yangına müdahale etmeye gitmesi
-Yangına müdahale edilmesi

( MERSİN )- Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve ilçe merkezine kadar inen orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan evleri söndürmek için hem ekipler hemde vatandaşlar seferber oldu- Yangın dolayısıyla birçok ev kül olurken, bölgede oturan vatandaşlar korkulu gözlerle yangını izliyor MERSİN

- Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan ve ilçe merkezine kadar inen orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan evleri söndürmek için hem ekipler hem de vatandaşlar seferber oldu. Yangın dolayısıyla birçok ev kül olurken, bölgede oturan vatandaşlar korkulu gözlerle yangını izliyor. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Bugün öğleden sonra rüzgarında etkisiyle kent merkezine doğru inmeye başlayan yangın, akşam saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Aşırı poyraz ile birlikte alevler kısa sürede evlere sıçrarken, vatandaşlar korkulu gözlerle yangını izliyor. Bir taraftan itfaiye ve orman ekipleri diğer taraftan vatandaşlar yanan evleri söndürmek ve diğer evlere sıçramasını engellemek için seferber olurken, bölgede yangın devam ediyor. Rüzgar etkisini devam ettirirken, ekipler yangına müdahalede zorlanıyor.
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