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Yanan bölgeler görüntülendi
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yanan bölgeler görüntülendi

Yanan bölgeler görüntülendi

Yanan bölgeden görüntü

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Ağaçlardan görüntü
-Tepeden görüntü
-Dumandan görüntü
-Sahil kesiminden görüntü
-Yol ve yanan bölgelerden görüntü
-Sahil kesiminden görüntü
-Yanan yerlerden görüntü

( MERSİN - DRONE)- Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve halen devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi- İlçe merkezi ile sahil kesimindeki ormanlık alanların büyük bölümü küle dönerken, bazı bölgelerden halen duman çıktığı görüldü MERSİN

- Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve halen devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi. Kent merkezi ile sahil kesimindeki ormanlık alanların büyük bölümü küle dönerken, bazı bölgelerden halen duman çıktığı görüldü.
28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Aydıkcık'ın Pembecik Mahallesinde çıkan ancak rüzgarın etkisiyle neredeyse tüm ilçede etkili olan orman yangını, devam ediyor. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ederken, rüzgarın etkili olması yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Dün ilçe merkezi ile sahilde de etkili olan yangın dolayısıyla birçok ev, sera ve bahçe etkilenirken, 4 yapıda ağır hasar oluştu. Sahil kesimi siyaha büründü Yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülenirken, 3 gün önce yem yeşil alanlar siyaha büründü. İlçe merkezi ile sahil kesiminde bulunan ormanlık alanların büyük bir kısmı yanarken, bazı bölgelerden duman çıktığı görüldü.
Ekiplerin çalışması sürerken, Mersin Valisi Ali İhsan Su'da bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler alıyor. (KRY-
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