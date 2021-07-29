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Yanan ahırlardan hayvanlarını traktörlerle taşıdılar
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yanan ahırlardan hayvanlarını traktörlerle taşıdılar

Yanan ahırlardan hayvanlarını traktörlerle taşıdılar

Yanan ev detay

Su Bild Yangın Hayvan Yangına Müdahale 

-Evden alevlerin çıkması
-Vatandaşlar detay
-Yufka ekmeği detay
-Ali Özkan detay
-Yanan hayvanlar detay
-Ali Özkan röp
-Arazözün su sıkması
-Taşınan inekler

( ANTALYA )- Alev topuna dönen evden yufka ekmeklerini kurtarabildi ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında bir ev alev topuna döndü. Ev sahibi içeriden yufka ekmeklerini kurtarırken, onlarca küçükbaş hayvanı yanarak telef oldu. Öte yandan bölgeden çok sayıda vatandaşın traktörlerle hayvanlarını taşıdıkları görüldü.
Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın farklı noktalarda etkisini devam ettiriyor. Yangın nedeniyle bir çok yerleşim yeri boşaltıldı. Boşaltılan mahallerdeki ev ve ahırlar alevlere teslim oldu. Oymapınar Mahallesi’nde bir vatandaş sabah saatlerinde geldiği evinin alevler içinde olduğunu gördü. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da vatandaşlar başarılı olamadı. Biranda gelen alevler nedeniyle ahırlardaki küçükbaş hayvanlarda kaçamadı. Ali Özkan, her yerinden alev püsküren evini görünce büyük üzüntü yaşadı. Özkan, akrabalarıyla girdiği evden sadece yanmasın diye yufka ekmeklerini kurtarabildi. Öte yandan bölgeden çok sayıda vatandaşın traktörlerle hayvanlarını taşıdıkları görüldü.
"Ekmeği kurtardım" Yaşadıklarını anlatan Ali Özkan, “Sabah erken saatlerden beri ev yanıyor. Bir şey söylemeye gerek yok. Evden hiçbir şey kurtaramadım, sadece Allah’ın nimeti diye ekmek kurtarabildim. Hayvanlarımız ağılda yandı. Yavaş yavaş geldi, buralar boşaltılmıştı. Biz gelene kadar hayvanlarımızda yandı. İnsanlar canını kurtardı ev Allah’tan ev boştu”dedi.

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