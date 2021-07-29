Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Yalova’da “ıslak mendiller çöpe” kampanyası
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yalova’da “ıslak mendiller çöpe” kampanyası

Yalova’da “ıslak mendiller çöpe” kampanyası

kanalizasyon borusu temizliği

Arıtma Tesisi Kanalizasyon Su Arıtma Tesisi Atık Su Arıtma Tesisi Hassasiyet 

-YASKİ birlik başkanı ile röp.
-detaylar

( YALOVA )- Islak mendiller kanalizasyonları tıkıyor YALOVA

- Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Uğur Daban, “ıslak mendiller çöpe” kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yalova’da atık su arıtma tesisinin en büyük sıkıntısı ıslak mendiller oldu. Atık suların arıtıldığı tesislerde ekipler her gün pompalara dolanan ıslak mendilleri temizliyor. Daban, ıslak mendillerin artıma tesislerindeki pompalara büyük zarar verdiğini anlattı. Islak mendillerin kolay kolay parçalanmadığını dile getiren Daban, vatandaşları bu konuda hassasiyete davet etti. Islak mendillerin atık su hatları yerine çöpe atılması gerektiğini belirten Daban, ekiplerin arıza yaşanmaması için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Daban, şöyle konuştu: “Bütün ekiplerimiz bu malzemenin bozulması ve arıza yapması sebebi ile çok sık periyotlar ile temizliklerini yapmaktalar. İçlerinde sıkışmış ya da kemikleşmiş malzeme kalıntılarını çıkartmaktalar. Eğer halkımız bu ıslak mendilleri atık su hatlarına atmaz da çöp kovaları ya da özel depolama alanlarına atarlarsa ıslak mendiller atık su hatlarımızı tıkamayacak ve sadece tesisimiz değil binalarımız atık su hatlarımızın her noktası rahat edecek” diye konuştu.
Pandemi sebebiyle kullanılan maskelerin çöp yerine atık su hatlarına atıldığını ifade eden Daban, şöyle konuştu: “İşin şu anlık bizi rahatsız eden boyutu ıslak mendiller, fakat pandemi sebebiyle maskeler ve farklı materyaller de aynı şekilde çöp yerine atık su hatlarımıza atılmaktadır. Bunlarda ıslak mendiller gibi yapısı nedeni ile çözülmeyen ve ıslak mendiller gibi hatlarımızın tıkanmasına, ekipmanların arıza yapmasına neden olmakta. Şunu belirtmek isterim, sıvı olmayan hiçbir atığımızı atık su hatlarımıza atmamamız gerekiyor. Daha temiz bir çevre daha yaşanabilir Yalova için bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir”.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı