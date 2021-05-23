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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Yakaladığı yılanı böyle sevip öptü

Yakaladığı yılanı böyle sevip öptü

Yılanı öpmesi ve sevmesinden görüntü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Cep Telefonu 


- Elazığ'da bir kişinin yakaladığı yılanı öpüp, sevmesi dikkat çekti.Elazığ’ın merkeze bağlı Bağdere köyüne otomobili ile giden Tarık Atıcı (35) yolda bir yılan gördü. Aracından inen Atıcı, yakaladığı yılanı koluna sarıp önce öptü sonra ise eliyle sevmeye başladı.
Bu esnada arkadaşı da o anları cep telefonu ile kaydetti.
Yakaladığı yılanı seven Tarık Atıcı'nın, "Bu benim oğlum, bu benim her şeyim. Amcam bir dil göster. Bir defa daha öpeyim" demesi dikkat çekti.Sosyal medyada yayınlanan video ise ilgi gördü.
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