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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yağmurlar İstanbul’a 12 günlük su kazandırdı

Yağmurlar İstanbul’a 12 günlük su kazandırdı

Dolu baraj arşiv görüntüsü

( İSTANBUL )- Doluluk oranı günler sonra yüzde 22 seviyesinde-Istrancalar barajında 2 günde doluluk oranı yüzde 50 arttı İSTANBUL

Yağmurlu Efes Doluluk Oranı Beyköy 


- Megakent İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmur, susuzluk tehlikesi altında olan İstanbullulara nefes aldırdı. Yağışlar İstanbul’a 12 günlük su kazandırdı. Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün yüzde 22 seviyesine çıktı. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan Istrancalar barajının doluluk oranı hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı. Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da 3 gündür etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 3 gündür aralıklar ile devam ediyor. Sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 12 günlük su kazandırdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 22.10 seviyesine kadar çıktı. En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü.
10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı. Öte yandan yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı. İşte İstanbul’un barajlarında son durumu; “Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80, Istrancalar 81.93” (EG-
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