-Sağanaktan görüntü

-Hazırlıksız yakalananlardan görüntü

-Sırılsıklam olanlardan görüntü



( DÜZCE ) Yağmura hazırlıksız yakalanınca sırılsıklam oldular DÜZCE



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için yapılan gök gürültülü sağanak yağış tahminleri tuttu. Etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar ise sırılsıklam oldu. Düzce’de günlerdir 27 derece ve üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce ve bölgesi için akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış tahmininde bulundu. Yapılan tahmin sonrasında hava sıcaklığında aniden düşme oluştu ve akşam üstü tahminler tuttu. Akşam üstü beklenen yağış Düzce’de etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar ise sırılsıklam oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre sağanak yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

